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Команда России установила рекорд на III этапе конкурса «Мастер-оружейник»

15:20 | 27.08.2020 | Общество

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Пенза, 27 августа 2020. PenzaNews. Команда России, в составе которой выступают представители Пензенского артиллерийского инженерного института, установила новый рекорд на третьем этапе конкурса «Мастер-оружейник», состоявшемся в рамках Армейских международных игр – 2020 на полигоне «Константиновка» неподалеку от областного центра.

Команда России установила рекорд на III этапе конкурса «Мастер-оружейник»

Фото: объединенный пресс-центр конкурса АрМИ-2020

В ходе него военнослужащие должны были заменить десять направляющих и колесо реактивной системы залпового огня «Град». За каждый упавший элемент и недокрученную гайку к общему времени команд прибавлялось штрафное.

После ремонта боевых машин требовалось выполнить по 10 холостых выстрелов.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в объединенном пресс-центре конкурса АрМИ-2020, команда России выполнила задание за 11 минут 29 секунд. Предыдущий рекорд был поставлен в 2018 году, когда представили РФ справились с задачей за 15 минут 51 секунду.

Второе место со временем 12 минут 25 секунд заняли военнослужащие Узбекистана, которые также побили прежний рекорд.

Третьей стала команда Армении, ее результат — 17 минут 8 секунд.

Помимо этого, свой личный рекорд улучшила команда Камбоджи, финишировавшая с шестым результатом. Ее время — 21 минута 44 секунды.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году конкурс «Мастер-оружейник» в рамках АрМИ-2020 стал самым представительным за 5 лет проведения. В нем участвуют восемь команд. Борьбу за победу ведут сборные России, Армении, Ирана и Узбекистана, а также впервые — команды вооруженных сил Лаоса, Камбоджи, Конго и Абхазии.

Соревнования стартовали 23 августа и завершатся 31-го числа.

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