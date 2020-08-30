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В Кузнецке голосование за названия нового сквера и ФОКа продлится до 1 сентября

09:53 | 30.08.2020 | Общество

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Кузнецк, 30 августа 2020. PenzaNews. Голосование за лучшие названия для нового сквера в Южном микрорайоне и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Западном продлится на сайте администрации Кузнецка Пензенской области до 1 сентября.

В Кузнецке голосование за названия нового сквера и ФОКа продлится до 1 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее свои варианты предложили жители.

Теперь горожанам предстоит выбрать одно из более чем 30 названий сквера. Среди них — «Первый Западный», «Имени 75-летия Победы», «Мечтатель», «Молодежный», «Рекорд», «Энергия», имени Героя России Джафаса Яфарова, имени Романа Кармазина, имени олимпийского чемпиона по биатлону Александра Елизарова, а также другие.

Для ФОКа открытого типа на выбор также представлено три десятка наименований, в числе которых «Счастливый», «Семейный», «Южный ветер», «Имени 240-летия Кузнецка», «Добрыня», «Кузнечик», «Звездный», «Дружный» и другие.

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