Екатерина Шнайдер поздравила коллектив информагентства «PenzaNews» с 13-летием сайта Общество

Пенза, 3 сентября 2020. PenzaNews. Начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Екатерина Шнайдер поздравила коллектив ИА «PenzaNews» с 13-летием со дня запуска в интернет сайта информагентства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием — 13-летием информационного агентства «PenzaNews»! За минувшие годы вы сумели доказать свою профессиональную состоятельность, верность убеждениям, активную гражданскую позицию. Создавая качественный контент, вы служите источником актуальной и оперативной информации для вашей аудитории. Вас знают и вам верят», — отметила руководитель ведомства в поздравительном письме.

Екатерина Шнайдер выразила благодарность сотрудникам агентства «PenzaNews» за медиаподдержку значимых общественно-политических мероприятий, а также пожелала крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых творческих свершений, успешной реализации перспективных проектов и удачи во всех начинаниях.