Андрей Лузгин поздравил жителей Пензы с Днем города Общество

Пенза, 5 сентября 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поздравил жителей с Днем города, празднование которого в 2020 году из-за пандемии коронавируса перенесено с 12 июня на 5 сентября.

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«Сегодня Пенза отмечает 357-ю годовщину. Город живет и развивается благодаря старанию, таланту и энергии его жителей. Выражаю признательность тем, кто в разные годы создавал Пензу, строил и развивал промышленные предприятия, школы и детские сады, воспитывал детей, сохранял наш любимый город для сегодняшнего поколения», — отметил он.

Мэр добавил, что, несмотря на имеющиеся сложности, Пенза продолжает развиваться: ведется ремонт дорог, строительство жилых домов и социально значимых объектов, благоустройство дворовых и общественных территорий.

«Пензенцы активно участвуют в жизни города, выражают свою позицию по всем ключевым событиям и решениям городской власти. Это имеет большое значение — нам важно мнение неравнодушных жителей, потому что только сообща мы можем менять жизнь в Пензе в лучшую сторону. Хочу пожелать, чтобы мы были дружны и едины, чтобы наши старания и надежды помогали развиваться и процветать нашему городу. С праздником вас! Здоровья, благополучия и добра! Берегите себя!» — сказал Андрей Лузгин.