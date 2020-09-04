В Пензе на улице Кирова торжественно открыты новая прогулочная зона и лестница к храму Общество

Пенза, 4 сентября 2020. PenzaNews. Прогулочная зона, обустроенная в районе оборонительного вала, и новая лестница, которая ведет с улицы Кирова в направлении Спасского кафедрального собора, торжественно открыты в Пензе в пятницу, 4 сентября.

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Вниманию участников мероприятия, приуроченного к празднованию Дня города, была представлена театрализованная композиция.

Гостей встречали актеры в образах Михаила Лермонтова, Александра Куприна, Михаила Салтыкова-Щедрина, Виссариона Белинского, а также защитников крепости и крестьян.

Представители власти и духовенства оценили объем проведенных работ, которые включали в себя мощение прогулочной зоны плиткой, установку лавочек, фонарей, урн и декоративных элементов, обустройство ограждения, замену деревянных конструкций звонницы «Мортира», укладку рулонного газона и другие.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», перед благоустройством территории на улице Кирова в Пензе снесли несколько построек.

Объект, состоящий из деревянной звонницы с мортирой, был принят в муниципальную казну и передан в оперативное управление МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского». Также в бессрочное пользование учреждению были предоставлены земельные участки, на которых расположена достопримечательность.

По результатам конкурсных процедур контракт на выполнение работ по благоустройству был заключен с ООО «Пензенская инновационная компания».

На начальном этапе его выполнения в районе оборонительного вала археологи провели раскопки.

В июне 2020 года поблизости от новой лестницы в рамках акции, приуроченной ко Дню России, на одну из построек был нанесен рисунок, посвященный врачам, которые ведут борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Вскоре выяснилось, что строение подлежит демонтажу в связи с благоустройством оборонительного вала. Оно было снесено, и спустя некоторое время рисунок восстановили в другой части города — у киноконцертного зала «Пенза».

В настоящее время в непосредственной близости от обновленной территории ведутся работы в здании на улице Белинского, 8, в котором в 1865–1866 годах годах жил и работал писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин. Его планируется приспособить для современного использования.