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Подвесной мост в Пензе не будут полностью закрывать для пешеходов — Максим Иванкин

16:55 | 08.09.2020 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. Подвесной мост в Пензе, который планируется покрасить в рубиново-красный цвет, не будет полностью закрыт для пешеходов во время проведения работ. Об этом сообщил директор МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максим Иванкин.

Подвесной мост в Пензе не будут полностью закрывать для пешеходов — Максим Иванкин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С учетом того, что из-за реконструкции Бакунинского моста альтернативной пешеходной связи в этом районе нет, принято решение только о частичном перекрытии движения по Подвесному мосту, чтобы жители могли беспрепятственно перейти с одного берега на другой», — сказал он.

«Для обеспечения безопасности пешеходов подрядчик организует защитное ограждение места работ», — цитирует Максима Иванкина пресс-служба администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 июля 2020 года начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе объявил, что Подвесной мост в Пензе планируется покрасить в красный цвет. По его словам, впоследствии там будет уложено резиновое покрытие.

4 сентября МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина и индивидуальный предприниматель Алексей Веденяпин заключили контракт на сумму 7 млн. 463 тыс. 182 рубля на покраску моста через реку Суру. По его условиям, работы должны быть выполнены в течение 30 дней.

8 сентября на объекте были начаты подготовительные работы.

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