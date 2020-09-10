Дорога на улице Алой в Засечном введена в эксплуатацию раньше намеченного срока Общество

Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Дорога на улице Алой в селе Засечном Пензенской области — от улицы Ново-Терновской до улицы Олимпийской — построена раньше намеченного срока. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

«Данный отрезок пути объединил набережную в «Спутнике» с двумя активно застраивающимися территориями — ЖК «Сурский квартал» и ЖК «Семейный», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что новая дорога также позволит разгрузить выезды из микрорайона «Город Спутник» на улицах Сухумской и Петровской.

Построенная на улице Алой дорога — четырехполосная. По обеим сторонам обустроены тротуары, установлены фонари и дорожные знаки.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 апреля 2019 года администрация Засечного сельсовета заключила с ООО «Гелиос» контракт на выполнение первого — подготовительного — этапа работ по строительству дороги на улице Алой, предусматривающего обустройство дождевой канализации, наружного освещения и установку светофорного объекта. Его цена составила около 3,7 млн. рублей.

27 августа 2019 года был заключен второй контракт — на выполнение последующих четырех этапов строительства — на сумму 70,5 млн. рублей. Подрядчиком стало ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом». Условиями контракта было предусмотрено выполнение работ до конца октября 2022 года.

Строительство дороги на улице Алой осуществлялось в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).