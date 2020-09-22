EN
20:15:22 Вторник, 22 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура выявила нарушения в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг

10:10 | 22.09.2020 | Общество

Печать

Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. Работники прокуратуры Пензенской области выявили нарушения в деятельности регионального управления Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного надзорного ведомства.

Прокуратура выявила нарушения в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что сотрудниками ведомства не всегда обеспечивалось всестороннее рассмотрение доводов обращений граждан по вопросам нарушения законодательства финансовыми организациями. В отдельных случаях ими не были вынесены определения об отказе в возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ «Нарушение иных прав потребителей», что повлекло нарушение прав граждан на обжалование принятых решений в установленном законом порядке», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что при производстве по делам об административных правонарушениях, возбужденных по результатам рассмотрения обращений граждан в отношении кредитных организаций, сотрудники управления допускали нарушения положений законодательства о необходимости привлечения к участию в таких делах заявителей в качестве потерпевших.

«Тем самым они лишались возможности реализовать свои процессуальные права», — подчеркивается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по результатам проверки было внесено представление руководителю управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаилу Перекусихину.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Ведомством приняты меры к устранению и профилактике нарушений», — говорится в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей домов в одном из переулков Кузнецка Завершен первый этап опытной перевозки растительного масла флекситанками из Пензы в Харбин
В Пензенской области число безработных достигло 30 тыс. человек В Пензе выполнен план 2020 года по ремонту дорог в рамках нацпроекта «БКАД»
Более половины выявленных в регионе случаев заражения коронавирусом приходится на Пензу Вероника Федоренко завоевала «бронзу» чемпионата «Молодые профессионалы»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама