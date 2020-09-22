Прокуратура выявила нарушения в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг Общество

Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. Работники прокуратуры Пензенской области выявили нарушения в деятельности регионального управления Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного надзорного ведомства.

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«Установлено, что сотрудниками ведомства не всегда обеспечивалось всестороннее рассмотрение доводов обращений граждан по вопросам нарушения законодательства финансовыми организациями. В отдельных случаях ими не были вынесены определения об отказе в возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ «Нарушение иных прав потребителей», что повлекло нарушение прав граждан на обжалование принятых решений в установленном законом порядке», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что при производстве по делам об административных правонарушениях, возбужденных по результатам рассмотрения обращений граждан в отношении кредитных организаций, сотрудники управления допускали нарушения положений законодательства о необходимости привлечения к участию в таких делах заявителей в качестве потерпевших.

«Тем самым они лишались возможности реализовать свои процессуальные права», — подчеркивается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по результатам проверки было внесено представление руководителю управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаилу Перекусихину.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Ведомством приняты меры к устранению и профилактике нарушений», — говорится в сообщении.