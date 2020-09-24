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В Пензе выдано 40 тыс. карт «Забота»

11:49 | 24.09.2020 | Общество

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Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. 40 тыс. жителей Пензы получили карту «Забота». Об этом сообщил директор МУП «Арцис» Мансур Дистанов в четверг, 24 сентября.

В Пензе выдано 40 тыс. карт «Забота». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На данный момент изготовлена 51 тыс. карт, выдано 40 тыс.» — сказал он.

По информации пресс-службы администрации Пензы, планируется выпустить еще 31 тыс. карт.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Забота» — пластиковая ламинированная карта, имеющая индивидуальный номер. Выдается в бессрочное пользование отдельным категориям граждан, проживающим в Пензе. Право на ее получение имеют женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно, а также многодетные семьи.

Полный перечень магазинов, аптек, парикмахерских и других объектов, в которых предусмотрены скидки по карте «Забота», опубликован на сайте мэрии Пензы в соответствующем разделе.

Выдача социальных карт с 25 августа осуществляется в центрах соцпомощи и МФЦ по заявлению.

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