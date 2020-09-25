Прокуратура встала на защиту прав отца пятерых детей, лишенного статуса безработного Общество

Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Прокуратура встала на защиту прав 36-летнего отца пятерых детей из Сосновоборска Пензенской области, который был незаконно лишен статуса безработного в период обязательной самоизоляции, введенной из-за распространения коронавируса.

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Как сообщили в прокуратуре региона, 22 июня 2020 года данный гражданин был снят с учета в центре занятости населения (ЦЗН) Сосновоборского района, в связи с чем ему прекратили выплачивать пособие по безработице.

«Причиной снятия явилась длительная неявка для перерегистрации без уважительных причин», — сказали в надзорном ведомстве.

Вместе с тем в прокуратуре напомнили, что с 31 марта по 19 июня текущего года в Пензенской области действовал режим самоизоляции, следовательно, гражданин не имел возможности явиться в ЦЗН.

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«Более того, в соответствии с утвержденными постановлением правительства России №460 от 8 апреля Временными правилами регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, центры занятости обязаны самостоятельно запрашивать в Пенсионном фонде РФ данные, необходимые для перерегистрации. Следовательно, явка заявителя в центр занятости населения не требовалась», — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что по результатам проведенной проверки прокурор района обратился в суд с исковыми требованиями об отмене незаконных приказов ЦЗН Сосновоборского района, восстановлении безработного на учете и взыскании задолженности по пособию по безработице.

«В ходе рассмотрения судом иска должностные лица центра занятости населения добровольно удовлетворили требования прокурора», — отметили в прокуратуре, уточнив, что мужчина вновь числится безработным, ему выплачена задолженность по пособию в размере около 40 тыс. рублей.