В Пензенской области число безработных достигло 30 тыс. человек Экономика

Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. Число граждан, состоящих на учете в службе занятости и официально признанных безработными, достигло в Пензенской области к концу июля 30 тыс. человек. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении региона в январе-августе 2020 года, который имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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На конец января в регионе насчитывалось 5 тыс. 295 официально зарегистрированных безработных, по итогам февраля — 5 тыс. 291, марта — 5 тыс. 238.

Во II квартале численность безработных в Пензенской области начала расти: к концу апреля данный статус имели 11 тыс. 203, по итогам мая — 18 тыс. 943, июня — 24 тыс. 942.

Таким образом, по итогам июля число безработных, состоящих на учете в службе занятости, достигло в регионе максимального с начала 2020 года значения. По сравнению с аналогичным месяцем 2019-го оно выросло в 5,6 раза.

В течение прошлого года такого резкого изменения количества безработных граждан в Пензенской области не наблюдалось. На протяжении 12 месяцев оно варьировалось от 5 тыс. 300 до 5 тыс. 700.

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По данным выборочных обследований, численность рабочей силы к концу июля 2020 года составляла в Пензенской области 642,7 тыс. человек. Из них, в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ), 606,7 тыс. человек — 94,4% — классифицировались как занятые, 36 тыс. — 5,6% — как безработные, то есть не имели доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 1 октября.

