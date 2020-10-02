В Пензе стартовал опрос по выбору мест размещения пунктов проката электросамокатов Общество

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Управление транспорта и связи Пензы запустило онлайн-опрос жителей с целью определения мест, на которых в 2021 году будут оборудованы пункты проката электросамокатов.

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Интернет-пользователям на выбор представлено 15 вариантов.

В их числе — территории вблизи монумента воинской и трудовой славы пензенцев, филармонии, Спасского кафедрального собора, торговых центров «Метросити», «Санимарт», «Суворовский», «Декатлон», роллердрома, кафе «Парус», ЖК «Фаворит», а также центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, Олимпийская аллея и зоопарк.

Участникам опроса предлагается выбрать до четырех мест, на которых, по их мнению, следует разместить пункты проката в первую очередь.

Помимо этого, можно предложить другой адрес, направив соответствующую информацию в управление транспорта и связи Пензы по электронной почте.

«В этом году в Пензе установлено четыре первые станции проката электросамокатов E-motion. В дальнейшем планируется оборудовать не менее 16 пунктов. Где они расположатся, выберут сами пензенцы», — сообщил и.о. начальника городского управления транспорта и связи Михаил Глушков.

По информации пресс-службы мэрии, опрос продлится до 1 февраля 2021 года. С учетом его результатов будут сформирован план монтажа станций, которые начнут работать в апреле.