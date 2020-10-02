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Николай Котов переизбран на пост председателя федерации профсоюзов Пензенской области

14:39 | 02.10.2020 | Общество

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Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Председатель федерации профсоюзов Пензенской области Николай Котов переизбран на данный пост в ходе XXX отчетно-выборной конференции профобъединения, состоявшейся в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 2 октября.

Николай Котов переизбран на пост председателя федерации профсоюзов Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Николай Котов, который также является депутатом Законодательного собрания Пензенской области и сопредседателем регионального штаба ОНФ, представил доклад о деятельности некоммерческой организации.

После этого делегаты приняли новую редакцию устава и проголосовали по кандидатурам на руководящие должности федерации, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Николай Котов возглавляет федерацию профсоюзов Пензенской области с июня 2012 года.

Также он является сопредседателем регионального штаба ОНФ.

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