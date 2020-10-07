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ФОТОРЕПОРТАЖ Ресторан «Засека» после пожара. Пенза, 7 октября 2020 г.

Представители «Засеки» поблагодарили пензенцев за поддержку

13:43 | 07.10.2020 | Общество

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Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Представители ресторана «Засека» поблагодарили жителей Пензы за слова поддержки, которые поступают в адрес коллектива заведения после пожара, произошедшего вечером 6 октября.

Представители «Засеки» поблагодарили пензенцев за поддержку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы благодарим вас за сотни сообщений с поддержкой и пожеланиями! Сказочно душевно — не просто слоган, это атмосфера, в которую вложена частичка души каждого члена всей нашей большой команды. Много лет мы создавали место, где проходили самые важные встречи и события вашей жизни, куда в первую очередь приглашали гостей города», — говорится в сообщении, опубликованном на страницах ресторана «Засека» в соцсетях.

«Мы будем признательны, если вы пришлете нам фотографии, связанные с нашим рестораном. Делитесь самыми добрыми кадрами, и пусть она запомнится вам именно такой, как на этих фото. С надеждой на лучшее, ваша «Засека», — добавляется в тексте.

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