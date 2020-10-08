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Климанов выразил соболезнования родным Анипченко, умершего от коронавируса

09:40 | 08.10.2020 | Общество

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Заречный, 8 октября 2020. PenzaNews. Глава Заречного Олег Климанов выразил соболезнования родным, близким и коллегам уроженца Пензенской области, заместителя главы администрации Сарова Сергея Анипченко, умершего от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Заречного.

Глава Заречного Олег Климанов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«6 октября в Сарове скончался от коронавирусной инфекции заместитель главы администрации по социальным вопросам Сергей Григорьевич Анипченко. Ему было 63 года. Сергей Григорьевич родился в Пензенской области. Здесь же окончил пензенское медицинское училище по специальности «Фельдшер». После Саратовского медицинского института работал главным врачом белинской районной больницы», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в 1999 году Сергей Анипченко был назначен начальником управления по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения Сарова, а с 2016-го он занимал должность заместителя главы администрации города по соцвопросам.

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