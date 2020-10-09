Глава Заречного обратился к горожанам из-за ситуации с коронавирусом Общество

Заречный, 9 октября 2020. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Олег Климанов обратился к жителям города из-за ситуации с распространением коронавируса.

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«Сложившаяся в городе эпидемиологическая обстановка требует от нас более внимательно относиться к соблюдению режима повышенной готовности. Учитывая, что основными причинами распространения коронавирусной инфекции, по информации Роспотребнадзора, сейчас являются значительное количество жителей, вернувшихся после поездок из разных регионов, накопление источников бессимптомной формы заболевания, активный характер эпидпроцесса в семейных очагах при тесном контакте, неисполнение населением рекомендаций, в том числе по соблюдению масочно-перчаточного режима, нами предпринят ряд мер по сдерживанию распространения инфекции», — сказал он.

Олег Климанов пояснил, что работодателям рекомендовано обеспечить проведение тестирования на COVID-19 сотрудников, возвращающихся из отпусков или командировок, а также организовать перевод персонала на дистанционную работу.

«Усилен контроль за соблюдением режима больными, находящимися на карантине», — отметил глава ЗАТО.

По его словам, возобновлены межведомственные рейды по проверке торговых объектов, организаций и предприятий на предмет соблюдения санитарных норм и правил.

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«На карантине находится один класс школы №220, и до 15 октября ученики школы №226 переведены на дистанционное обучение. Посещение детьми, находящимися на карантине, культурных и спортивных мероприятий, а также различных объединений в учреждениях дополнительного образования запрещено. Отменены выездные мероприятия с участием детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования», — подчеркнул он.

Олег Климанов добавил, что приостановлено планирование массовых мероприятий, а при проведении ранее намеченных рекомендовано сократить количество участников.

«В городе возобновлена работа волонтерского штаба, продолжает работать круглосуточная горячая линия», — пояснил глава Заречного.

Он обратил внимание на то, что управляющие компании должны в обязательном порядке проводить обработку дезинфицирующими средствами подъездов, в которых есть заразившиеся коронавирусом.

«Принятые меры позволили стабилизировать ситуацию с заболеваемостью: число вновь заболевших третий день не превышает 30, а с учетом увеличения количества выздоравливающих ежедневный прирост заболевших снижается. Обращаюсь ко всем зареченцам: только строгое соблюдение масочного режима, социального дистанцирования, санитарно-гигиенических правил и выполнения условий карантина и самоизоляции позволят успешно бороться коронавирусной инфекцией. Всем крепкого здоровья!» — цитирует Олега Климанова управление общественных связей Заречного.