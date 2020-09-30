Роспотребнадзор рекомендовал приостановить проведение массовых мероприятий в Пензенской области
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Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. Руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин рекомендовал приостановить проведение в регионе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Сложившаяся эпидситуация определяет необходимость принятия дополнительных профилактических мер», — сказал он в ходе совещания, посвященного вопросам взаимодействия торговых сетевых компаний с пензенскими товаропроизводителями, которое состоялось в правительстве региона в среду, 30 сентября.
Комментируя ситуацию с распространением коронавируса, Михаил Перекусихин отметил, что по показателям заболеваемости Пензенская область вышла на уровень, который регистрировался в мае и июне текущего года.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.
Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 октября.