В Пензе не выявлено превышения уровня загрязнения воздуха после пожара на полигоне ТБО Общество

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Специалисты не выявили превышения уровня загрязнения воздуха после пожара на полигоне ТБО на улице Осенней в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Пензенской области утром в понедельник, 12 октября.

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«В ходе выездной проверки совместно со специалистами территориального управления Росприроднадзора [были] отобраны пробы атмосферного воздуха. По результатам лабораторных анализов превышения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что ситуация находится на контроле органов прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в связи с пожаром на полигоне ТБО на улице Осенней в Пензе была проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства и требований пожарной безопасности.

Работники прокуратуры установили, что собственником земельного участка — ООО «Спецтранс» — в нарушение требований федеральных законов «Об отходах производства и потребления» и «Об охране атмосферного воздуха» было допущено возгорание мусора. При этом уполномоченные органы не были незамедлительно проинформированы об аварии, связанной с обращением с отходами.

По результатам проверки в отношении виновного лица ООО «Спецтранс» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Руководителю организации внесено представление.