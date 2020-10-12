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В Пензе не выявлено превышения уровня загрязнения воздуха после пожара на полигоне ТБО

09:59 | 12.10.2020 | Общество

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Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Специалисты не выявили превышения уровня загрязнения воздуха после пожара на полигоне ТБО на улице Осенней в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Пензенской области утром в понедельник, 12 октября.

В Пензе не выявлено превышения уровня загрязнения воздуха после пожара на полигоне ТБО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе выездной проверки совместно со специалистами территориального управления Росприроднадзора [были] отобраны пробы атмосферного воздуха. По результатам лабораторных анализов превышения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что ситуация находится на контроле органов прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в связи с пожаром на полигоне ТБО на улице Осенней в Пензе была проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства и требований пожарной безопасности.

Работники прокуратуры установили, что собственником земельного участка — ООО «Спецтранс» — в нарушение требований федеральных законов «Об отходах производства и потребления» и «Об охране атмосферного воздуха» было допущено возгорание мусора. При этом уполномоченные органы не были незамедлительно проинформированы об аварии, связанной с обращением с отходами.

По результатам проверки в отношении виновного лица ООО «Спецтранс» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Руководителю организации внесено представление.

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