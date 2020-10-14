В Пензе выявлены факты несоблюдения масочного режима водителями маршруток Общество

Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Факты несоблюдения масочного режима водителями маршруток №№18, 25, 68, 77 и 89 выявлены в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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В связи с пренебрежением рекомендациями Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения коронавируса материалы направлены в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы для составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КОАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Руководителям предприятий-перевозчиков поручено усилить контроль за соблюдением требования об использовании средств индивидуальной защиты водителями и кондукторами.