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В Пензе выявлены факты несоблюдения масочного режима водителями маршруток

11:43 | 14.10.2020 | Общество

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Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Факты несоблюдения масочного режима водителями маршруток №№18, 25, 68, 77 и 89 выявлены в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе выявлены факты несоблюдения масочного режима водителями маршруток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В связи с пренебрежением рекомендациями Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения коронавируса материалы направлены в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы для составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КОАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Руководителям предприятий-перевозчиков поручено усилить контроль за соблюдением требования об использовании средств индивидуальной защиты водителями и кондукторами.

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