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Беременные чиновницы пензенского правительства переведены на удаленку

12:32 | 26.10.2020 | Общество

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Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. Беременные сотрудницы правительства Пензенской области переведены на дистанционный режим работы в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Беременные чиновницы пензенского правительства переведены на удаленку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно принятому мною решению, все беременные женщины, работающие в правительстве Пензенской области, сегодня отправляются на дистанционный режим работы», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в формате видеоконференции в понедельник, 26 октября.

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Иван Белозерцев поручил главам администраций муниципальных образований, а также руководителям госорганов принять аналогичные решения.

По его словам, на удаленку необходимо перевести беременных сотрудниц всех государственных и муниципальных учреждений.

«Это учреждения культуры, здравоохранения, образования, социальной сферы — все учреждения, которые замыкаются на системе органов власти», — уточнил глава региона.

Иван Белозерцев также призвал руководителей частных организаций и предприятий рассмотреть возможность о введении дистанционного режима работы для соответствующей категории сотрудниц, при необходимости скорректировав для этого их должностные обязанности.

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