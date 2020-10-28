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Иван Белозерцев отметил важность расширения дороги, ведущей в Терновку и «Спутник»

17:11 | 28.10.2020 | Общество

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Пенза, 28 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил важность расширения в Пензе дороги, которая ведет от улицы 40 лет Октября в микрорайон Терновка и развивающийся микрорайон «Город Спутник», расположенный на территории села Засечного.

Иван Белозерцев отметил важность расширения дороги, ведущей в Терновку и «Спутник». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Есть проблемные у нас дороги и в областном центре. Ну как проблемные? Это те дороги, которые требуют расширения, те дороги, которые требуют улучшения качества для того, чтобы соединить областной центр или окраину областного центра с крупными развивающимися микрорайонами, как, например, [...] Терновка или микрорайон «Спутник», где сегодня активно строится жилье, где много проживает молодых граждан, поэтому принято было решение расширить дорогу на улице 40 лет Октября, построить новый мост», — сказал Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции, организованной ТАСС в онлайн-формате в среду, 28 октября.

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Глава региона обратил внимание на то, что в настоящее время данный проект активно реализуется.

По словам губернатора, «люди это видят, люди это поддерживают».

«Это важнейшая задача, которую нам нужно решить», — отметил Иван Белозерцев.

«Город Спутник» — проект комплексного освоения территории, реализуемый строительным холдингом «Термодом». Микрорайон имеет развитую инфраструктуру и собственную набережную с фонтанным комплексом, тропой здоровья и парком с аттракционами.

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