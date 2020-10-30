Власти Пензы не намерены отказываться от троллейбусов, не предложив жителям альтернативу Общество

Пенза, 30 октября 2020. PenzaNews. Власти Пензы не планируют полностью отказываться от троллейбусов как вида городского транспорта до тех пор, пока жителям не будет предложена адекватная альтернатива. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин.

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«Я про троллейбусы на всякий случай напомню, что мы говорили, что троллейбусы будут отменены в том случае, если у нас придут автобусы на газомоторном топливе либо по ним, по крайней мере, будет решение», — сказал он в ходе 16-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 30 октября.

Андрей Лузгин напомнил, что администрация Пензы подала в министерство транспорта России заявку на получение федеральной поддержки для приобретения автобусов, работающих на газомоторном топливе, однако до настоящего времени о результатах ее рассмотрения неизвестно.

«По автобусам решения нет. Троллейбусы сохранены», — констатировал мэр.

Он добавил, что на 2021 год лимиты денежных средств на обеспечение работы троллейбусов «предусмотрены в полном объеме».

«Соответственно, по троллейбусам решение принимать — об их закрытии — до тех пор, пока мы не найдем адекватные компенсирующие меры, мы [...] не будем», — подчеркнул глава администрации города.

В продолжение темы руководитель фракции ЛДПР в гордуме Павел Куликов поинтересовался, будут ли ходить троллейбусы в Пензе в начале следующего месяца, если на данный момент подрядчик не определен, а УФАС приостановило проведение соответствующего электронного аукциона в связи с поступившей жалобой, рассмотрение которой назначено на 2 ноября.

«Будут ходить», — сказал Андрей Лузгин, не уточнив при этом, каким образом планируется организовать перевозку пассажиров по троллейбусным маршрутам.