В Пензе приостановлен аукцион, от которого зависит работа троллейбусов в ноябре Общество

Пенза, 30 октября 2020. PenzaNews. Электронный аукцион, который был объявлен управлением транспорта и связи Пензы с целью определения подрядчика для выполнения в ноябре работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по троллейбусным маршрутам №№1, 2, 6, 7, 8, 9 по регулируемым тарифам, приостановлен в связи с жалобой, поданной ООО «Универсал Сервис» в региональное управление ФАС России.

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Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, созданная два месяца назад компания, которая в рамках муниципального контракта обеспечивает работу троллейбусов в октябре, не согласилась с условиями нового аукциона.

«Считаем, что положения аукционной документации по вышеуказанной закупке противоречат действующему законодательству и направлены на существенное ограничение количества участников данной закупки», — говорится в жалобе за подписью гендиректора ООО «Универсал Сервис» Александра Кровякова и финансового директора Инны Меловой.

В ней содержится предположение, что нарушения допущены, в частности, при установлении требований к техническим характеристикам транспортных средств, а именно — к видеокамерам, которые должны быть в салоне, и системам мониторинга пассажиропотока.

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Кроме того, авторы жалобы сослались на сжатые сроки для подготовки и подачи заявки на аукцион, направить которую было необходимо до 29 октября.

«В соответствии с п. 5.4 контракта, подрядчик обязан подтвердить наличие транспортных средств, необходимых для выполнения предусмотренных контрактом работ, не позднее чем за 10 рабочих дней до дня их выполнения; приступить к выполнению предусмотренных контрактом работ с 1 ноября 2020 года, срок выполнения работ — с 1 по 30 ноября 2020 года. Таким образом, согласно условиям аукционной документации, предполагаемый подрядчик должен подтвердить наличие транспортных средств с соответствующими техническими характеристиками не позднее 20 октября 2020 года, то есть до признания его участником торгов и проведения аукциона», — отмечается в тексте.

Ожидается, что рассмотрение данной жалобы состоится в УФАС 2 ноября.