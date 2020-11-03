Прокурор Пензенской области будет назначаться без согласования с правительством и Заксобранием Общество

Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. Положения устава Пензенской области, которыми к компетенции Законодательного собрания и облправительства было отнесено согласование кандидатуры для назначения на должность прокурора региона, признаны утратившими силу. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания приняли в ходе очередной 35-й сессии, состоявшейся во вторник, 3 ноября.

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Как отметила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами власти и органами местного самоуправления Надежда Зубкова, необходимость внесения изменений в устав возникла в связи с принятием закона РФ о поправке к Конституции от 14 марта 2020 года «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Она напомнила, что, согласно этому закону, президент России назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности прокуроров субъектов РФ.

«Законопроект повлечет необходимость внесения изменений в регламент Законодательного собрания», — отметила Надежда Зубкова.

В итоге все 28 присутствовавших на сессии депутатов проголосовали за то, чтобы признать утратившими силу п. 15.1 ст. 22 и п. 4.1 ч. 1 ст. 43 устава Пензенской области.