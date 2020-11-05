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УФАС проверит обоснованность планируемого повышения стоимости проезда в Пензе

19:15 | 05.11.2020 | Общество

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Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области проверит обоснованность планируемого в Пензе повышения стоимости проезда на маршрутах, которые обслуживают частные перевозчики.

УФАС проверит обоснованность планируемого повышения стоимости проезда в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенским УФАС России направлен запрос в управление транспорта и связи Пензы с целью получения информации о транспортных компаниях, направивших уведомления [об изменении стоимости проезда и провоза багажа], а также запросы в транспортные компании Пензы с целью выяснения обоснованности повышения цены на проезд в общественном транспорте города в ноябре 2020 года», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой антимонопольного ведомства вечером в четверг, 5 ноября.

В нем добавляется, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

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«Обращений управления транспорта и связи Пензы и администрации города по факту повышения стоимости проезда для проведения проверки и принятия мер в рамках полномочий антимонопольного органа в управление ФАС России по Пензенской области не поступало», — подчеркивается в тексте.

В сообщении также обращается внимание на то, что компании, работающие на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, по закону вправе самостоятельно изменять тарифы.

Ранее в общественном транспорте Пензы появились объявления о планируемом с 14 ноября 2020 года повышении стоимости проезда на ряде маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками: в автобусах большого класса — с 23 до 27 рублей, в микроавтобусах — с 27 до 32 рублей.

Предыдущее подорожание проезда произошло в 2019 году.

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