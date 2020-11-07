Пензенское УФАС признало частично обоснованной жалобу перевозчика «Универсал Сервис» Общество

Пенза, 7 ноября 2020. PenzaNews. Комиссия управления ФАС России по Пензенской области признала частично обоснованной жалобу ООО «Универсал Сервис» на положения документации электронного аукциона, объявленного управлением транспорта и связи Пензы с целью определения подрядчика для выполнения в ноябре работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по троллейбусным маршрутам №№1, 2, 6, 7, 8, 9 по регулируемым тарифам. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой антимонопольного ведомства.

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В нем отмечается, что заказчик признан нарушившим требования п. 1 ч. 1 статьи 33 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которой приведены правила описания объекта закупки.

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«Комиссией управления выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о контрактной системе», — добавляется в тексте.

В нем обращается внимание на то, что с учетом фактических обстоятельств, в том числе признания аукциона несостоявшимся, заявки подателя жалобы — соответствующей требованиям, а также фактическое оказание услуг с 1 ноября, комиссия УФАС пришла к выводу о возможности устранения — в большей степени — выявленных нарушений при заключении контракта путем внесения изменений в его проект.

«При исполнении предписания заказчику надлежит учесть необходимость внесения изменений в п. 3.1, пп. 3 п. 5.2, пп. 1, 12 п. 5.4 проекта контракта в части установления разумного срока для исполнения предусмотренных обязательств сторон в зависимости от даты заключения контракта, а не от даты начала выполнения работ», — сказано в пресс-релизе.