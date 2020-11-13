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Пензенские поисковики ищут родственников бойца Ивана Мамонова

10:28 | 13.11.2020 | Общество

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Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. Пензенские поисковики разыскивают родственников бойца Красной армии Ивана Мамонова 1919 года рождения, останки которого вместе с медальоном, ложкой и мундштуком были обнаружены представителями отряда «Долг» из Новгородской области в ходе разведки урочища Налючи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель пензенского реготделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Пензенские поисковики ищут родственников бойца Ивана Мамонова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Солдат до войны проживал в селе Терновка Терновского района Пензенской области. Сапер 144-й отдельной стрелковой бригады погиб 12 мая 1942 года в ходе боев за село Налючи», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что представители бригады противостояли подразделениям немецкой дивизии СС «Мертвая голова».

«Деревня в течение трех дней переходила из рук в руки, но в итоге осталась за частями Красной армии», — отметила Лариса Казакова.

По ее словам, подробной информации о родственниках Ивана Мамонова нет.

«Известны инициалы его матери — Мамонова Т.Ф.» — уточнила она.

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