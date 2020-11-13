В Пензе из общественного транспорта будут высаживать пассажиров без масок Общество

Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. Представители компаний-перевозчиков будут высаживать из общественного транспорта Пензы пассажиров без масок. Об этом сообщил и.о. начальника управления транспорта и связи города Михаил Глушков.

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«Перевозчики выпускают на линии группы контролеров, которые будут производить высадку граждан без средств индивидуальной защиты без возмещения стоимости проезда», — сказал он в ходе заседания штаба по профилактике коронавируса, состоявшегося в администрации Пензы в минувший четверг, 12 ноября.

Михаил Глушков отметил, что маску следует надевать перед посадкой в общественный транспорт и находиться в ней на всем протяжении пути.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам ранее проведенных межведомственных рейдов выявлено, что масочный режим в Пензе соблюдают 96% кондукторов и водителей, а среди пассажиров этот показатель намного ниже.