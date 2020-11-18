EN
09:00:02 Пятница, 20 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 3 декабря состоится презентация книги «Ушедшие в сурское небо»

10:45 | 18.11.2020 | Общество

Печать

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Презентация книги «Ушедшие в сурское небо», материал для которой собран поисковиками в ходе реализации проекта «Наследники победителей», состоится в Пензе в День неизвестного солдата, 3 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель пензенского регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

В Пензе 3 декабря состоится презентация книги «Ушедшие в сурское небо». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом издании собрана и систематизирована информация о воинских подразделениях Военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской красной армии, базировавшихся на территории области; учебных заведениях, готовивших авиационных специалистов; сведения об авиапроисшествиях», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что книга также содержит фамилии и биографии летчиков, иных военных и гражданских специалистов, погибших в результате авиационных катастроф.

«Собраны ранее не публиковавшиеся фотографии периода 1941–1945 годов, на которых запечатлены места катастроф, документы центрального архива министерства обороны РФ, свидетельства очевидцев и личные письма родственников погибших летчиков», — отметила Лариса Казакова.

По ее словам, издание, выпуск которого стал возможен благодаря поддержке Фонда президентских грантов, является логическим продолжением проекта «В тылу герои не забыты», посвященного истории работы эвакуационных госпиталей на территории Пензенской области в годы Великой Отечественной войны.

Новости партнеров
Читайте также
В Камешкирском районе прокуратура встала на защиту жилищных прав сироты Суд приостановил работу магазина за несоблюдение мер профилактики коронавируса
Пензенцев предупредили об активизации мошенников в преддверии «Черной пятницы» В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2021 год
В Пензе за сутки зарегистрировано 123 случая заражения коронавирусом Николай Итальянцев назначен главой администрации Земетчинского района
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама