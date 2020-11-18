В Пензе 3 декабря состоится презентация книги «Ушедшие в сурское небо» Общество

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Презентация книги «Ушедшие в сурское небо», материал для которой собран поисковиками в ходе реализации проекта «Наследники победителей», состоится в Пензе в День неизвестного солдата, 3 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель пензенского регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

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«В этом издании собрана и систематизирована информация о воинских подразделениях Военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской красной армии, базировавшихся на территории области; учебных заведениях, готовивших авиационных специалистов; сведения об авиапроисшествиях», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что книга также содержит фамилии и биографии летчиков, иных военных и гражданских специалистов, погибших в результате авиационных катастроф.

«Собраны ранее не публиковавшиеся фотографии периода 1941–1945 годов, на которых запечатлены места катастроф, документы центрального архива министерства обороны РФ, свидетельства очевидцев и личные письма родственников погибших летчиков», — отметила Лариса Казакова.

По ее словам, издание, выпуск которого стал возможен благодаря поддержке Фонда президентских грантов, является логическим продолжением проекта «В тылу герои не забыты», посвященного истории работы эвакуационных госпиталей на территории Пензенской области в годы Великой Отечественной войны.