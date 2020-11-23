Программа реабилитации после коронавируса будет запущена в Пензенской области Общество

Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. Программа реабилитации граждан, перенесших коронавирус, будет запущена в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«У одних проходит это не так болезненно, у других есть последствия», — отметил он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 23 ноября.

По словам Ивана Белозерцева, важно поправить здоровье людей после болезни.

«Нужно проработать региональную программу по реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией, включая целый комплекс процедур и мероприятий, в том числе посмотреть возможность использования наших санаториев», — сказал глава региона.

Он поручить заняться этим вопросом врио вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисе Рябихиной, временно исполняющим обязанности заместителей председателя облправительства Олегу Ягову и Валерию Савину, врио министра здравоохранения Александру Никишину и врио министра физкультуры и спорта Григорию Кабельскому.

«Прошу до 15 декабря подготовить предложения по данной программе», — добавил губернатор.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 19 тыс. 74 случая заражения коронавирусом. Выписаны 14 тыс. 837 пациентов. Зарегистрировано 226 летальных исходов.