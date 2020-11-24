В Пензенской области открыта горячая линия по вопросам нарушений в сфере оплаты труда Общество

Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Горячая линия по вопросам исполнения законодательства об оплате труда и занятости населения начала работу в прокуратуре Пензенской области.

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«С целью обеспечения соблюдения трудовых прав граждан, пресечения фактов нарушений в сфере оплаты труда и занятости населения в прокуратуре области с 24 ноября по 30 декабря 2020 года будет работать телефон горячей линии», — говорится в анонсе, размещенном на сайте надзорного ведомства.

В нем добавляется, что информация о фактах невыплаты зарплаты и других нарушениях будет приниматься в том числе на условиях анонимности.

«Защита конституционных прав граждан на полную и своевременную оплату труда, на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, защиту от безработицы остается приоритетным направлением в работе органов прокуратуры области», — подчеркивается в тексте.