В Пензенской области обсудят вопросы сохранения психического здоровья на фоне коронавируса Общество

Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Вопросы, связанные с сохранением психического здоровья на фоне пандемии коронавируса, будут рассмотрены в ходе вебинара, который пройдет в Пензенской области 4 декабря в рамках межведомственной акции «Просветительская пятница: семья+». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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По информации ведомства, в роли эксперта выступит заведующая психотерапевтическим отделением пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова Олеся Кибиткина.

Помимо этого, на вебинаре будет уделено внимание работе с состоянием тревоги. Своими знаниями по данной теме с участниками поделится заместитель директора центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Татьяна Карамышева.

Ожидается, что всего в декабре специалисты медицинского профиля и психологи проведут на платформе Zoom четыре вебинара для родителей несовершеннолетних.