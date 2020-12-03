EN
14:49:51 Четверг, 3 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области обсудят вопросы сохранения психического здоровья на фоне коронавируса

11:56 | 03.12.2020 | Общество

Печать

Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Вопросы, связанные с сохранением психического здоровья на фоне пандемии коронавируса, будут рассмотрены в ходе вебинара, который пройдет в Пензенской области 4 декабря в рамках межведомственной акции «Просветительская пятница: семья+». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Пензенской области обсудят вопросы сохранения психического здоровья на фоне коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, в роли эксперта выступит заведующая психотерапевтическим отделением пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова Олеся Кибиткина.

Помимо этого, на вебинаре будет уделено внимание работе с состоянием тревоги. Своими знаниями по данной теме с участниками поделится заместитель директора центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Татьяна Карамышева.

Ожидается, что всего в декабре специалисты медицинского профиля и психологи проведут на платформе Zoom четыре вебинара для родителей несовершеннолетних.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе мужчина приговорен к 8 годам колонии за смерть матери В Пензе за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области на нацпроект «БКАД» в 2020 году направлено 3,5 млрд. рублей В Пензенской области с начала года расследовано 12 дел о создании фирм-однодневок
После вмешательства прокуратуры разработан паспорт безопасности ТЦ «Гидростроевский» В Русском Камешкире мужчину избили до смерти
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама