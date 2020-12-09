Павел Меньшов возглавил сердобский межрайонный отдел СУ СКР Общество

Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. Подполковник юстиции Павел Меньшов назначен руководителем сердобского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, он занял данную должность в соответствии с приказом Следственного комитета России от 7 декабря.

Павел Меньшов начал службу в органах прокуратуры в 2005 году. Был следователем прокуратуры Белинского района. В 2007–2011 годах — старший следователь, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК при прокуратуре России по Пензенской области. В 2011 году был назначен заместителем руководителя зареченского межрайонного следственного отдела СУ СКР, в 2019 году — следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР.

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.