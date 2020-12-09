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Павел Меньшов возглавил сердобский межрайонный отдел СУ СКР

09:40 | 09.12.2020 | Общество

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Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. Подполковник юстиции Павел Меньшов назначен руководителем сердобского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

Павел Меньшов возглавил сердобский межрайонный отдел СУ СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, он занял данную должность в соответствии с приказом Следственного комитета России от 7 декабря.

Павел Меньшов начал службу в органах прокуратуры в 2005 году. Был следователем прокуратуры Белинского района. В 2007–2011 годах — старший следователь, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК при прокуратуре России по Пензенской области. В 2011 году был назначен заместителем руководителя зареченского межрайонного следственного отдела СУ СКР, в 2019 году — следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР.

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

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