Фасад здания бывшего магазина «Снежок» приведут в порядок по программе капремонта Общество

Пенза, 30 декабря 2020. PenzaNews. Фасад многоквартирного дома на пересечении улиц Московской и Кураева в Пензе, на первом этаже которого раньше располагался магазин «Снежок», планируется привести в надлежащий вид в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества в МКД. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Мы рассчитываем, что будут отремонтированы фасад, крыша и балконы в рамках средств Фонда капитального ремонта. У дома подходит срок выполнения этих работ», — сказал Андрей Лузгин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в зале заседаний Пензенской городской думы в минувший вторник, 29 декабря.

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Он добавил, что также прорабатывается вопрос о ремонте фасадов находящихся в муниципальной собственности зданий, расположенных в верхней части улицы Московской, которую планируется начать благоустраивать в 2021 году.

«С частными организациями гораздо сложнее», — отметил мэр.

По словам Андрея Лузгина, чиновники пытаются убедить владельцев зданий отремонтировать фасады за свой счет.

«Финансировать это напрямую из бюджета у нас нет возможности, полномочий. Есть практики в других регионах, когда разыгрывались гранты на ремонт и восстановление исторических зданий. Мы пока на эту практику смотрим, но, к сожалению, не можем себе позволить ее», — пояснил глава администрации Пензы.