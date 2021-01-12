Назван размер пособий на детей в Пензенской области после ввода трехступенчатой системы выплат Общество

Пенза, 12 января 2021. PenzaNews. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области обнародовало информацию о том, как введение трехступенчатой системы выплат на детей от 3 до 7 лет, которую планируется внедрить с 2021 года, повлияет на размер получаемых семьями пособий.

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«Стандартным размером выплаты остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что, поскольку при расчете используется величина прожиточного минимума для детей за II квартал предыдущего года, которая была установлена в регионе на уровне 10 тыс. 2 рублей, размер выплаты в 2021 году составит 5 тыс. 1 рубль.

«Если с учетом получаемого пособия доход на каждого члена семьи не превышает региональную величину прожиточного минимума на душу населения — 9 тыс. 610 рублей [за II квартал 2020 года], то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума на ребенка в размере 7 тыс. 501 рубля 50 копеек», — поясняется в тексте.

Из него следует, что если и увеличенное пособие не выведет семью из числа нуждающихся, то родители будут иметь право на выплату в размере 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, то есть в сумме 10 тыс. 2 рубля.

В тексте отмечается, что постановление правительства России, которым планируется ввести трехступенчатую систему выплат на детей, пока не принято, однако планируется, что прием заявлений стартует с 1 апреля, при этом новый принцип назначения будет применяться с 1 января 2021 года.

«Более подробный алгоритм предоставления выплаты в 2021 году, в том числе порядок обращения за выплатой, будет сообщен дополнительно», — подчеркивается в нем.