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Андрей Кузьмичев возглавил бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР

13:11 | 18.01.2021 | Общество

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Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Полковник юстиции Андрей Кузьмичев возглавил бессоновский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области.

Андрей Кузьмичев возглавил бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, он назначен приказом Следственного комитета России от 15 января 2021 года.

Кузьмичев Андрей Геннадьевич начинал службу в органах прокуратуры. С 1998 по 2007 годы занимал должности следователя, помощника прокурора, заместителя прокурора прокуратуры Никольского района Пензенской области.

С 2007 по 2011 годы — руководитель городищенского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области.

В 2011 году после образования Следственного комитета России был назначен на должность руководителя городищенского межрайонного следственного отдела СУ СКР.

Награжден медалями «За безупречную службу» I, II, III степеней, знаком отличия «За верность закону».

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