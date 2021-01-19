В Пензенской области более 700 человек получат жилищные выплаты в 2021 году Общество

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. 708 жителей Пензенской области получат выплаты на улучшение жилищных условий в 2021 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что данный вид господдержки планируется предоставить 427 молодым семьям, 44 семьям, в которые воспитываются пятеро и более детей, 180 гражданам из числа детей-сирот, 20 работникам государственных бюджетных учреждений, 17 ветеранам боевых действий, 13 инвалидам, пятерым государственным гражданским служащим Пензенской области и двум федеральным льготникам.

«На финансирование мероприятий жилищных программ из бюджетов разных уровней планируется направить 493 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что из регионального на эти цели будет выделено 365,1 млн. рублей, из федерального 93 млн. рублей, из муниципальных — 35,3 млн. рублей.

По информации Минтруда Пензенской области, в 2020 году возможность улучшить свои жилищные условия благодаря участию в различных госпрограммах получили 916 граждан.

На эти цели было направлено примерно 5,7 млрд. рублей. При этом 5,2 млрд. рублей составили средства из внебюджетных источников, 538 млн. рублей было выделено из федерального, регионального и муниципальных бюджетов.