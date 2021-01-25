На дорогах Пензенской области будут выявлять водителей, лишенных прав Общество

Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. Профилактическое мероприятие, направленное на пресечение правил дорожного движения водителями, не имеющими либо лишенными права управления транспортными средствами, стартовало в Пензенской области утром в понедельник, 25 января.

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«В соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — напоминается в сообщении, размещенном на сайте Госавтоинспекции.

В нем добавляется, что для автомобилистов, лишенных права управления транспортными средствами, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.