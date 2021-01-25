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На дорогах Пензенской области будут выявлять водителей, лишенных прав

09:00 | 25.01.2021 | Общество

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Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. Профилактическое мероприятие, направленное на пресечение правил дорожного движения водителями, не имеющими либо лишенными права управления транспортными средствами, стартовало в Пензенской области утром в понедельник, 25 января.

На дорогах Пензенской области будут выявлять водителей, лишенных прав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — напоминается в сообщении, размещенном на сайте Госавтоинспекции.

В нем добавляется, что для автомобилистов, лишенных права управления транспортными средствами, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

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