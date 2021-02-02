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В УМВД оценили число участников несанкционированной акции в Пензе

09:38 | 02.02.2021 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Около 70 человек стали участниками несанкционированной акции в центре Пензы 31 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В УМВД оценили число участников несанкционированной акции в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«31 января 2021 года на улице Славы в городе Пензе образовалось скопление граждан в количестве около 70 человек. Данные граждане прибыли для участия в несанкционированном митинге, который не состоялся», — сказано в тексте, опубликованном на сайте ведомства вечером 1 февраля.

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«С помощью звукоусиливающей аппаратуры присутствующие предупреждались о том, что акция является несогласованной, а также о мерах административной и уголовной ответственности. После проведения разъяснительной работы сотрудников полиции граждане стали расходиться. Вместе с тем за нарушение требований законодательства Российской Федерации в отделы полиции были доставлены семеро граждан», — добавляется в сообщении.

В нем отмечается, что охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии и представители народных дружин.

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