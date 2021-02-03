Февральская индексация соцвыплат на 4,9% коснется более 123 тыс. пензенцев Общество

Пенза, 3 февраля 2021. PenzaNews. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают более 123 тыс. жителей Пензенской области, пользующихся правом на федеральные льготы, проиндексирована на 4,9%, что соответствует уровню инфляции в России за 2020 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда России.

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«Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие граждане», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что также на 4,9% проиндексирован входящий в состав ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг.

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«По закону он положен всем, кто получает ЕДВ, и предоставляется услугами в натуральном выражении либо по выбору гражданина деньгами», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что в феврале стоимость набора социальных услуг выросла до 1 тыс. 211 рублей 66 копеек в месяц, в том числе на оплату лекарств, медизделий и лечебного питания для детей-инвалидов предусмотрено 933 рубля 25 копеек, санаторно-курортной путевки — 144 рубля 37 копеек, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 134 рубля 4 копейки.

«Помимо этого, с февраля увеличилось пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер составил 6 тыс. 424 рубля 98 копеек», — говорится в тексте.