Мэр Пензы предложил уточнить требования к оформлению фасадов зданий на «красных линиях» Общество

Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин предложил уточнить требования к оформлению фасадов зданий на «красных линиях» при внесении изменений в существующие правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка.

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По его мнению, на стадии проектирования многоквартирных домов необходимо предусматривать корзины для кондиционеров на фасаде, чтобы в дальнейшем избежать их хаотичной установки.

«Также нужно изучить опыт других городов по сохранению единого архитектурного решения, цветовой гаммы при реконструкции балконов и лоджий данных зданий», — сказал Андрей Лузгин в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувший понедельник, 8 февраля.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, присутствующие также обсудили требования к состоянию ограждений в местах проведения земляных работ, к своевременному вывозу снега с территорий вблизи объектов потребительского рынка вдоль «красных линий» и механизмы привлечения к ответственности нарушителей правил благоустройства.

Проект внесения изменений в правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка будет обсуждаться на публичных слушаниях, а затем — вынесен на рассмотрение гордумы.