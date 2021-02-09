EN
22:17:18 Вторник, 9 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы предложил уточнить требования к оформлению фасадов зданий на «красных линиях»

10:13 | 09.02.2021 | Общество

Печать

Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин предложил уточнить требования к оформлению фасадов зданий на «красных линиях» при внесении изменений в существующие правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка.

Мэр Пензы предложил уточнить требования к оформлению фасадов зданий на «красных линиях». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его мнению, на стадии проектирования многоквартирных домов необходимо предусматривать корзины для кондиционеров на фасаде, чтобы в дальнейшем избежать их хаотичной установки.

«Также нужно изучить опыт других городов по сохранению единого архитектурного решения, цветовой гаммы при реконструкции балконов и лоджий данных зданий», — сказал Андрей Лузгин в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувший понедельник, 8 февраля.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, присутствующие также обсудили требования к состоянию ограждений в местах проведения земляных работ, к своевременному вывозу снега с территорий вблизи объектов потребительского рынка вдоль «красных линий» и механизмы привлечения к ответственности нарушителей правил благоустройства.

Проект внесения изменений в правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка будет обсуждаться на публичных слушаниях, а затем — вынесен на рассмотрение гордумы.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе при пожаре погибла женщина В управлении МЧС уточнили данные о погибших в результате пожаров в Пензенской области
В Заре открыт новый корпус детсада В Пензе запланированы мероприятия в рамках Года культурного и духовного наследия
Инспекторы ДПС помогли оперативно доставить ребенка из Грабово в пензенскую больницу По факту убийства и расчленения тела мужчины под Пензой возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама