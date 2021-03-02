Ежемесячная выплата из маткапитала вновь будет продлеваться по заявлению Общество

Пенза, 2 марта 2021. PenzaNews. Временный порядок продления ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, который был введен почти год назад из-за ограничений в связи с распространением коронавируса, прекратил действовать 1 марта; теперь семьям вновь нужно подавать соответствующее заявление. Об этом говорится в сообщении пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 2 марта.

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«Ежемесячные выплаты семьям, срок предоставления которых истек с апреля прошлого года по 1 марта 2021 года, были автоматически продлены Пенсионным фондом России без заявления от родителей и без подтверждения доходов семьи. Со 2 марта для продления выплаты семьям нужно подать заявление», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что это можно сделать на сайте Пенсионного фонда или в клиентской службе ПФР, через портал госуслуг, а также в МФЦ.

«Ежемесячная выплата из материнского капитала — одно из направлений распоряжения средствами сертификата. Оформить ее могут семьи, в которых второй ребенок появился с 2018 года, и она может предоставляться до тех пор, пока ему не исполнится 3 года. Получить средства можно, если доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека. В Пензенской области это 20 тыс. 792 рубля на человека. Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трех лет с появления второго ребенка», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что при обращении в Пенсионный фонд в первые полгода выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления, при этом семья получит средства за все прошедшие месяцы.

«При обращении позже шести месяцев выплата начинается со дня подачи заявления», — добавляется в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что владельцу сертификата ежегодно нужно подтверждать право на выплату.

«Помимо заявления, для этого понадобятся сведения о доходах семьи. При этом большинству семей больше не придется подтверждать свои доходы. Теперь Пенсионный фонд самостоятельно получает эти сведения из собственных данных, единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия, куда в том числе поступают данные Федеральной налоговой службы. Представить доходы понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения», — говорится в тексте.