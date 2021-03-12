До 2 млн. рублей увеличен размер компенсации матери ребенка, умершего в пензенской больнице Общество

Пенза, 12 марта 2021. PenzaNews. Пензенский облсуд увеличил до 2 млн. рублей размер компенсации морального вреда, которую областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова должна выплатить матери мальчика, умершего в реанимации.

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Ранее Ленинский районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования женщины и принял решение взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 1,2 млн. рублей.

«Не согласившись с размером компенсации, истица подала апелляционную жалобу, а прокурор принес представление, которые были рассмотрены. Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда сочла возможным увеличить размер компенсации до 2 млн. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Яшина.

Она уточнила, что решение вступило в законную силу.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 октября 2018 года мальчик поступил в травмпункт пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, где по итогам осмотра ему была наложена гипсовая лангета на правую руку, после чего его отправили домой на амбулаторное лечение.

На следующий день ребенок вновь поступил в больницу с жалобами на боль в руке и повышенную температуру. Врач недооценил степень тяжести состояния ребенка и не принял решение о его госпитализации.

Ночью 8 октября реанимационная бригада скорой медицинской помощи доставила мальчика в пензенскую областную детскую больницу, где он через несколько часов скончался.

Приговором Ленинского районного суда Пензы травматолог-ортопед данной больницы был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ему назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на два года.