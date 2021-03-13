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Ягов рассказал, на каких условиях Москва согласилась передать Пензе «Аллею правителей России»

16:55 | 13.03.2021 | Общество

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Пенза, 13 марта 2021. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Ягов рассказал, на каких условиях скульптурная композиция «Аллея правителей России», в состав которой входит 43 бюста работы Зураба Церетели, будет передана из Москвы в Пензу.

Ягов рассказал, на каких условиях Москва согласилась передать Пензе «Аллею правителей России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Много домыслов, фантастических версий всяких, поэтому давайте я три минутки потрачу на то, чтобы все-таки пояснить ситуацию, как все было. Более года назад митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим обратился в Москву, в Российское военно-историческое общество, с просьбой передать вот эти 43 бюста работы Зураба Церетели. [...] Москва заинтересовалась этим предложением, но выставила условия достаточно сложные, поэтому наша митрополия обратилась в правительство Пензенской области с тем, чтобы помочь выполнить все требования», — сказал он в ходе ежегодного общего собрания членов реготделения РВИО, состоявшегося в Пензенском государственном университете.

По его словам, первое условие касалось места размещения аллеи: она должна находиться в Пензе «в очень доступном месте», чтобы ее можно было включить в туристические маршруты.

«Во-вторых, это место должно быть обязательно благоустроено», — добавил Олег Ягов.

Он пояснил, что третье условие озвучил председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский.

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«Когда я встречался с Владимиром Ростиславовичем Мединским, он еще одно дополнительное условие выдвинул, что только тогда передадут Пензе безвозмездно, напомню, аллею, если мы [...] включим эту аллею в «Культурные субботы», в наш «Культурный дневник школьника» и, соответственно, в рамках концепции культурного просвещения в год около 10 тыс. школьников будут после пандемии посещать эту аллею», — отметил председатель реготделения РВИО.

Олег Ягов обратил внимание на то, что планируется активно использовать интерактивные форматы, предоставив учащимся возможность узнавать дополнительную информацию о государственных деятелях при наведении камеры мобильного телефона непосредственно на бюст, на стенд поблизости или с помощью аудиогида.

«Конечно, нужно было представить эскизный проект. Мы все обязательства выполнили, представили Мединскому Владимиру Ростиславовичу, и он одобрил. Губернатор [Иван Белозерцев] написал инициативное письмо и, соответственно, дальше начались юридические вопросы. Последние три месяца мы оформляли документы. На прошлой неделе эта работа на 100% была завершена», — уточнил он.

Олег Ягов напомнил, что скульптор Зураб Церетели дал согласие на перенос аллеи из Москвы в Пензу.

«Нет никаких сомнений, что все 43 бюста [...] будет передано», — сказал он, особо подчеркнув, что на это не будет потрачено «ни рубля, ни копейки».

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