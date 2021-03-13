Зураб Церетели планирует приехать на открытие «Аллеи правителей России» Общество

Пенза, 13 марта 2021. PenzaNews. Скульптор Зураб Церетели планирует приехать на открытие «Аллеи правителей России», которая в 2021 году будет перенесена из Москвы в Пензу. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Ягов.

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«Мы обнаружили, что у нас в Пензенской области захоронен прадед Зураба Церетели, участник войн, очень известный человек. Мы нашли могилу. Сейчас мы будем заниматься этим проектом. Соответственно, цель такая, что Зураб Церетели планирует приехать на открытие аллеи, и мы хотим вот даже такую вот интересную информацию представить, что он тесно связан с пензенским краем», — сказал Олег Ягов в ходе ежегодного общего собрания членов реготделения РВИО, состоявшегося в Пензенском государственном университете.

По словам Олега Ягова, все юридические вопросы, связанные с переносом скульптурной композиции, в состав которой входит 43 бюста, решены; работа по оформлению необходимых документов завершена на прошлой неделе.