Объявлен аукцион на благоустройство улицы Московской с начальной ценой 219,4 млн. рублей Общество

Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по благоустройству верхней части улицы Московской — на участке между улицами Кураева и Карла Маркса — с начальной (максимальной) ценой более 219,4 млн. рублей.

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Согласно данным портала госзакупок, предусмотрено финансирование из бюджетов трех уровней.

В 2021 году на эти цели планируется направить свыше 109,2 млн. рублей из федерального бюджета, примерно 1,1 млн. рублей из регионального, более 4,4 млн. рублей из городского; а в 2022-м — свыше 104,6 млн. рублей из бюджета Пензы.

Работы будут проводиться в соответствии с проектной документацией, подготовленной ООО «Союзпроект».

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Начать их планируется 15 мая, завершить — до 15 декабря 2021 года.

Электронный аукцион назначен на 23 марта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благоустройство верхней части улицы Московской в Пензе предусмотрено программой формирования современной городской среды.

По проекту, в 2021 году там намечено организовать пешеходную прогулочную зону — провести работы по мощению улицы гранитной плиткой, установить новые световые опоры, посадить дополнительные зеленые насаждения и разместить малые архитектурные формы.

В основу проекта легла концепция, разработанная совместно со специалистами московского КБ «Стрелка».