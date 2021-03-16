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Объявлен аукцион на благоустройство улицы Московской с начальной ценой 219,4 млн. рублей

11:55 | 16.03.2021 | Общество

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Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по благоустройству верхней части улицы Московской — на участке между улицами Кураева и Карла Маркса — с начальной (максимальной) ценой более 219,4 млн. рублей.

Объявлен аукцион на благоустройство улицы Московской с начальной ценой 219,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным портала госзакупок, предусмотрено финансирование из бюджетов трех уровней.

В 2021 году на эти цели планируется направить свыше 109,2 млн. рублей из федерального бюджета, примерно 1,1 млн. рублей из регионального, более 4,4 млн. рублей из городского; а в 2022-м — свыше 104,6 млн. рублей из бюджета Пензы.

Работы будут проводиться в соответствии с проектной документацией, подготовленной ООО «Союзпроект».

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Начать их планируется 15 мая, завершить — до 15 декабря 2021 года.

Электронный аукцион назначен на 23 марта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благоустройство верхней части улицы Московской в Пензе предусмотрено программой формирования современной городской среды.

По проекту, в 2021 году там намечено организовать пешеходную прогулочную зону — провести работы по мощению улицы гранитной плиткой, установить новые световые опоры, посадить дополнительные зеленые насаждения и разместить малые архитектурные формы.

В основу проекта легла концепция, разработанная совместно со специалистами московского КБ «Стрелка».

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