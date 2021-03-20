В Пензе приступили к обсуждению концепции благоустройства ЦПКиО Общество

Пенза, 20 марта 2021. PenzaNews. Представители администрации Пензы, регионального управления градостроительства и архитектуры, областного департамента госимущества, педагогического института ПГУ и центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского приняли участие в совещании, посвященном благоустройству ЦПКиО, которое провел мэр Андрей Лузгин в минувшую пятницу, 19 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Парк остается одним из самых знаковых и посещаемых мест в городе, особенно в летний период. Нужно определить границы территории, которая войдет в будущую концепцию. Параллельно с этой зоной отдыха мы планируем рассмотреть перспективы развития стадиона «Труд», благоустройства тропы здоровья», — отметил Андрей Лузгин, обращаясь к присутствующим.

В ходе дальнейшего обсуждения участники совещания сошлись во мнении, что все названные объекты, а также ботанический сад имени И.И. Спрыгина и примыкающие к пединституту участки, должны быть связаны и дополнять друг друга функционально.

Читайте также

Губернатор назвал ЦПКиО Пензы захолустьем и поручил подготовить программу развития парка

Глава администрации Пензы поручил ответственным лицам подготовить материалы, в которых будут отражены границы проектирования, статус территорий и топографические сведения.

Варианты развития парка решено рассмотреть на следующей рабочей встрече, на которую будут приглашены представители архитектурного сообщества.

По мнению Андрей Лузгина, важно оценить ожидания всех участников процесса обновления территории ЦПКиО, в первую очередь жителей, и понять, каким они хотят видеть парк.

«В этих целях будем проводить опросы, выносить на общественное обсуждение варианты стилей парка, исходя из возможностей бюджета», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.