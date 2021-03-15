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Губернатор назвал ЦПКиО Пензы захолустьем и поручил подготовить программу развития парка

12:15 | 15.03.2021 | Общество

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Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал захолустьем центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского города Пензы, 200-летие которого будет отмечаться в 2021 году, и поручил подготовить пятилетнюю программу его развития.

Губернатор назвал ЦПКиО Пензы захолустьем и поручил подготовить программу развития парка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«200 лет. Никто [...] движения даже не сделал в сторону того, чтобы сделать хороший проект [благоустройства] этого парка, заложить средства и его в порядок приводить. Вообще захолустье, к большому сожалению, из-за позиции муниципальной власти», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 15 марта.

Иван Белозерцев упрекнул депутатов пензенской гордумы в том, что некоторые из них «сессии покидают», «какие-то политические вопросы все там решают» вместо того, чтобы заниматься работой в интересах людей.

«А вопрос политический один для власти муниципальной [...] и депутатского корпуса — создавать условия для нормальной жизни своих граждан, своих избирателей. Готовьте программу пятилетнюю по развитию парка имени Виссариона Белинского», — сказал губернатор, обращаясь к главе администрации Пензы Андрею Лузгину.

По его словам, к реализации программы необходимо привлекать инвесторов.

«Я обязательно приму участие вместе со своими коллегами, с депутатами Законодательного собрания, правительством Пензенской области в финансировании развития этого парка. [...] За 5 лет максимум должны сделать столько, чтобы мы могли гордиться тем, что мы сделали для людей», — подчеркнул Иван Белозерцев.

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