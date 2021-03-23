Проблемный дом на улице Ладожской планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году — вице-мэр Общество

Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Проблемный дом на улице Ладожской в Пензе планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года в рамках решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

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«Четвертый объект, который расположен на территории города Пензы, который вошел в категорию проблемных [наряду со второй очередью ЖК «Райки», ЖК «Тернопольский» и домом на улице Кижеватова], — это жилой дом на улице Ладожской, 145. Здесь решение вопроса будет путем замены застройщика. Данная процедура уже прошла. Новый застройщик — ООО «Каскад» — в настоящее время работы ведет», — сказал Магомед Агамагомедов в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 23 марта.

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Он пояснил, что принимаются меры по закрытию контура дома.

«Планируется до конца текущего года весь комплекс работ завершить и ввести объект в эксплуатацию», — добавил вице-мэр.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин отметил, что сдача дома задержана на два года, и призвал по возможности ускорить его достройку.

Как отметил Магомед Агамагомедов, «в принципе, в III квартале реально завершить работы».

«Будем с застройщиком разговаривать», — сказал он.