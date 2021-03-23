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Фонд дольщиков будет через суд добиваться передачи ему проблемного дома «Север-Траста»

16:44 | 23.03.2021 | Общество

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Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области будет через суд добиваться передачи ему проблемного дома на улице Кижеватова в Пензе, который начинала возводить компания «Север-Траст». Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Фонд дольщиков будет через суд добиваться передачи ему проблемного дома «Север-Траста». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для завершения данного объекта наш региональный фонд защиты прав обманутых дольщиков будет в рамках арбитражного судопроизводства решать вопрос о передаче объекта данному фонду», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 23 марта.

Магомед Агамагомедов добавил, что затем будет проведено обследование долгостроя, подготовлена проектная документация и пройдена госэкспертиза.

«Далее на конкурсной основе будет определена подрядная организация для завершения данного объекта», — отметил вице-мэр.

Он обратил внимание на то, что изначально выданное мэрией разрешение на строительство предусматривало ввод жилого комплекса в два этапа, однако по итогам предварительного обследования решено осуществлять работы только по первому.

«Они [представители фонда] приняли решение о том, что строить на данном земельном участке будут только первый этап, где были обманутые дольщики», — уточнил замглавы администрации Пензы.

По его словам, «баланс территории позволяет здесь устроить и детские площадки, и парковочные места».

Магомед Агамагомедов выразил уверенность в том, что при обращении застройщика за новым разрешением «вопросов, связанных с соблюдением действующих норм, не будет».

«Сроки реализации данного проекта — 30 декабря 2023 года», — резюмировал он.

Администрация Пензы выдала ООО «Север-Траст» разрешение на строительство дома №14 на улице Кижеватова 14 декабря 2006 года. В реестр проблемных объектов он был включен 4 декабря 2017 года.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 14 октября 2019 года застройщик признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Владимир Виноградов.

В марте 2020 года председатель правительства Пензенской области Николай Симонов выразил надежду на то, что все обманутые дольщики «Север-Траста» получат выплаты, потому что, по его словам, «достройка там невозможна».

Вместе с тем в конце 2020 года наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение о завершении строительства проблемного дома компании «Север-Траст».

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